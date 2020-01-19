Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино, 2020

Захватывающее путешествие в мир Ренато Казаро, одного из главных ныне живущих иллюстраторов. Маэстро делится архивными материалами и эмоциональными воспоминаниями о золотом веке итальянского кино и его главных героях, о своих римских приключениях, о встречах с великими иллюстраторами того времени и о любви всей своей жизни. Этот фильм — дань тем, кто даже в цифровую эпоху работает кистью и аэрографом. Казаро впервые раскрывает свою технику рисования — самые известные его плакаты заново обретут дыхание прямо на глазах у зрителей. Кинокритики отмечают, что это «искрящийся и изысканный фильм, который сопровождает зрителя в этом близком и в то же время таком далеком мире, где рождались главные фильмы итальянского кинематографа». При участии Терренса Хилла, Карло Вердоне, Дарио Ардженто и других деятелей кино, которые рассказывают о невероятном таланте Ренато Казаро. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.