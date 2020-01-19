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Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино
Киноафиша Фильмы Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино
L'ultimo uomo che dipinse il cinema

Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино, 2020

2020 / Италия
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Захватывающее путешествие в мир Ренато Казаро, одного из главных ныне живущих иллюстраторов. Маэстро делится архивными материалами и эмоциональными воспоминаниями о золотом веке итальянского кино и его главных героях, о своих римских приключениях, о встречах с великими иллюстраторами того времени и о любви всей своей жизни. Этот фильм — дань тем, кто даже в цифровую эпоху работает кистью и аэрографом. Казаро впервые раскрывает свою технику рисования — самые известные его плакаты заново обретут дыхание прямо на глазах у зрителей. Кинокритики отмечают, что это «искрящийся и изысканный фильм, который сопровождает зрителя в этом близком и в то же время таком далеком мире, где рождались главные фильмы итальянского кинематографа». При участии Терренса Хилла, Карло Вердоне, Дарио Ардженто и других деятелей кино, которые рассказывают о невероятном таланте Ренато Казаро. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 19 января 2020
Возраст 12+
Режиссер
Вальтер Бенчини
В ролях
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
Аурелио Де Лаурентис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино 2 постера
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