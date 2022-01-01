Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лаура Кьятти
Лаура Кьятти
Laura Chiatti
О персоне
Фильмография
Лаура Кьятти
Laura Chiatti
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Лауры Кьятти
Родилась 15 июля 1982 года. Перуджа, Италия.
Развернуть
Фильмография Лауры Кьятти
Безумный девичник
комедия
2021, Италия
5.0
Неверные
комедия
2020, Италия
4.0
Рождественский ужин
комедия
2016, Италия
4.0
Чужое лицо
драма
2012, Италия
5.0
Роман о бойне
драма
2012, Италия / Франция
7.0
Гладиаторы Рима
анимация
2012, Италия
6.0
Любовь. Инструкция по применению
комедия, мелодрама
2011, Италия
7.0
Роковая Лара
комедия
2010, Италия
5.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь