Король папарацци — подлинная история, 2018

«Король Папарацци — Подлинная история» — фильм о необыкновенной эпохе, когда Рим благодаря ряду неповторимых событий стал центром мира: выход фильма Феллини «Сладкая жизнь», Римская Олимпиада 1960 года, съемки масштабных лент с голливудскими звездами в Риме («Бен-Гур», «Клеопатра», «Библия» и др.). Отталкиваясь от волшебных 60-х годов и опираясь на яркие и запоминающиеся снимки Рино Бариллари, фильм рассказывает о последующих десятилетиях и об изменениях, произошедших в обществе, политике и культуре. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.