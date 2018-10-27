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Король папарацци — подлинная история
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The King of Paparazzi - La vera storia

Король папарацци — подлинная история, 2018

2018 / Италия
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О фильме

«Король Папарацци — Подлинная история» — фильм о необыкновенной эпохе, когда Рим благодаря ряду неповторимых событий стал центром мира: выход фильма Феллини «Сладкая жизнь», Римская Олимпиада 1960 года, съемки масштабных лент с голливудскими звездами в Риме («Бен-Гур», «Клеопатра», «Библия» и др.). Отталкиваясь от волшебных 60-х годов и опираясь на яркие и запоминающиеся снимки Рино Бариллари, фильм рассказывает о последующих десятилетиях и об изменениях, произошедших в обществе, политике и культуре. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 27 октября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джанкарло Скаркилли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король папарацци — подлинная история 1 постер
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