«Жили-были мы»: Рецензия Киноафиши

Воображариум маленькой Маши

Мама Маши обиделась на дочку и мужа за испорченный чертеж и сломанные часы – и уехала в город, сказав, что не знает, когда вернется. Папа решил, что они с Машей тоже уедут – далеко-далеко. Чтобы задержаться, девочка придумывает сказку: когда мама была маленькой, она отправилась в прошлое, чтобы вызволить из заточения папу. Постепенно история захватывает обоих…

Кадр из фильма «Жили-были мы»

Фильм Анны Чернаковой можно смело назвать детским, семейным – в нем причудливо слиты традиции русской сказки и вполне явственные отголоски «Воображариума доктора Парнаса», «Королевства кривых зеркал» и одновременно «Королевства полной луны». Потому что история вышла волшебной и при этом ни разу не глупой. Впрочем, если автор и заимствовал что-то из других картин, то заимствовал со знанием дела.

Кадр из фильма «Жили-были мы»

Сказочная атмосфера, на которой «прокалывается» большинство фильмов, претендующих называться детскими, здесь взаправду сказочная. Так, воображаемый Петербург, куда сначала отправляется мама в детстве, воссоздается в манере бумажного дружеского шаржа – перед нашим взором проходят воздвижение Александрийского столпа, стайки экзальтированных девушек в белом и бои потешных полков юного Петра I. Что бы ни делала маленькая героиня – отважно препятствовала падению столпа при помощи маленького деревянного ангелочка, шагала во вдруг ожившую картину «Помпеи» или отливала ключ из хрусталя в кузнице – все работает на создание уникального сказочного мира. Трудно даже припомнить, когда подобное экранное волшебство создавалось в последний раз – ведь художественное оформление не просто удачно вписывается в сюжет, но и радует глаз.

Кадр из фильма «Жили-были мы»

Однако, забыть о том, что действие происходит сразу в двух измерениях, зрителю не дают – пока в прошлом мама пытается сделать все для спасение мальчика Сережи, в настоящем их дочка продолжает придумывать продолжение. Связаны эти пласты очень ловко – «маячками» выступают деревянная фигурка ангела, ключ от чулана, затерянная шахматная фигурка, появляющиеся то здесь, то там – прямой намёк на ту самую долю правды, которая есть в каждой сказке.

Взрослые герои реальности выведены по-разному – мама (Светлана Иванова) – схематично, папа «раскрывается» больше – Леонид Бичевин сыграл чуть ли не идеал доброго отца, причем актеру удается не скатиться в карикатуру. И даже антагонист граф Мовэ (Дмитрий Певцов), хотя ему и положено быть злодеем и хитрецом, похож на очаровательного негодяя. Интересен выбор двух маленьких актрис, которые были одинаково естественны: Софья Галишникова – непосредственная девочка Маша, у которой вера в чудо нераздельна с жизнью, а вторая, Анна Корнева – Санька (мама в детстве) – отважная и серьёзная – и что с того, что создана она лишь воображением первой. Как, собственно, и вся история. Но как бы ни было, история от этого не перестает быть изящной, очень семейной и доброй. И в отличие от не столь удачных примеров семейного кино, с добротой и «семейностью» здесь не переборщили.

Александра Подольникова