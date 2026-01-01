Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Марта Келлер
Награды
Награды и номинации Марта Келлер
Marthe Keller
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Марта Келлер
Золотой глобус 1977
Лучшая актриса второго плана
Номинант
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
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