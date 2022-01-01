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Персоны
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
Isabella Ferrari
О персоне
Фильмография
Изабелла Феррари
Isabella Ferrari
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Дата рождения
31 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Понте-делл'Олио, Италия
Биография Изабелла Феррари
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Фильмография Изабелла Феррари
Под солнцем Риччоне
комедия, драма, мелодрама
2020, Италия
5.0
Папаши
комедия
2020, Италия
5.0
Дорога с Адель
драма, комедия
2018, Италия / Франция
5.0
Неаполь под пеленой
триллер
2017, Италия
5.0
Один для всех
драма
2015, Италия
5.0
Тихий хаос
драма
2008, Италия
6.0
Прощай, любимая
криминал, драма, триллер
2006, Италия / Франция
6.0
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