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Изабелла Феррари

Isabella Ferrari
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари Isabella Ferrari
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Дата рождения
31 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Понте-делл'Олио, Италия
Биография Изабелла Феррари

Фильмография Изабелла Феррари
Под солнцем Риччоне
Под солнцем Риччоне
комедия, драма, мелодрама 2020, Италия
5.0
Папаши
Папаши
комедия 2020, Италия
5.0
Дорога с Адель
Дорога с Адель
драма, комедия 2018, Италия / Франция
5.0
Неаполь под пеленой
триллер 2017, Италия
5.0
Один для всех
Один для всех
драма 2015, Италия
5.0
Тихий хаос
Тихий хаос
драма 2008, Италия
6.0
Прощай, любимая
Прощай, любимая
криминал, драма, триллер 2006, Италия / Франция
6.0
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