Паоло Соррентино снимет новый фильм о родном Неаполе

Картина о жизни женщины, в которой беззаботная юность сменяется закатом, а красота — неизбежными переменами.

Оскароносный режиссер Паоло Соррентино сообщил о том, что работает над фильмом об истории его родного города Неаполя. В новом интервью для Variety режиссер сказал, что его картина расскажет о жизни женщины по имени Парфенопа, «которая носит имя своего города, но не является ни сиреной, ни мифом, с момента ее рождения в 1950 году до сегодняшнего дня»:

«Ее долгая жизнь вбирает в себя всю палитру красок человеческого существования: беззаботную юность и ее закат, классический период красоты и следующие за ним неумолимые перемены, времена бессмысленной и невозможной любови, банального флирта и головокружительной страсти, ночных поцелуев на Капри, вспышек радости и непрекращающихся страданий, реальных и вымышленных отцов, окончаний и новых начинаний».

Он добавил, что героиня не будет переживать эти события в одиночестве:

«Ее будут сопровождать другие персонажи: мужчины и женщины, которых видят и любят, вместе с иногда приходящей к ним меланхолией и разочарованием, нетерпением и отчаянием, тоской от того, что они больше никогда не посмеются над элегантным мужчиной, споткнувшимся на городской улице».

Имя героини является отсылкой к мифу о сирене Парфенопе, пытавшейся очаровать Одиссея. Потерпев неудачу, она бросилась в море и погибла. Ее тело выбросило на скалу, на месте который был основан Неаполь. Из-за этого неаполитанцев также называют «парфенопейцами».

В актерский состав ленты входят Луиза Раньери, Сильвио Орландо, Стефания Сандрелли, Изабелла Феррари и другие.

Съемки нового фильма Соррентино начнутся «в конце июня» и будут проходить в Неаполе и на острове Капри.