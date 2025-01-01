Меню
Награды и номинации Изабелла Феррари

Награды и номинации Изабелла Феррари

Isabella Ferrari
Награды и номинации Изабелла Феррари
Венецианский кинофестиваль 2008 Венецианский кинофестиваль 2008
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1995 Венецианский кинофестиваль 1995
Best Supporting Performer
Победитель
