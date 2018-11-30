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Постер сериала Девичьи секреты
Постер сериала Девичьи секреты
Постер сериала Девичьи секреты
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Девичьи секреты

Девичьи секреты (2018 - 2020)

Baby 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает о непростом периоде взросления нескольких римских подростков.

В ролях
В ролях
Бенедетта Поркароли
Бенедетта Поркароли
Riccardo Mandolini
Брандо Пачитто
Аличе Пагани
Лоренцо Цурцоло
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Сезоны
Девичьи секреты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Девичьи секреты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
Девичьи секреты - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 6 эпизодов
 
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