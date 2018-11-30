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Рейтинги
7.3
Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
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Девичьи секреты
Девичьи секреты (2018 - 2020)
Baby
18+
драма
Год выпуска
2018
Страна
США
Всего сезонов
3 сезона
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
Netflix
Продолжительность сериала
15 часов 0 минут
О чем сериал
Сериал рассказывает о непростом периоде взросления нескольких римских подростков.
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В ролях
В ролях
Бенедетта Поркароли
Riccardo Mandolini
Брандо Пачитто
Аличе Пагани
Лоренцо Цурцоло
Изабелла Феррари
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2018,
6 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2019,
6 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2020,
6 эпизодов
Отзывы о сериале
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