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Линда Бэссетт
Linda Bassett
Киноафиша
Персоны
Линда Бэссетт
Линда Бэссетт
Linda Bassett
Дата рождения
4 февраля 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Плакли, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Линды Бэссетт
Родилась 4 февраля 1950 года. Плакли, Англия, Великобритания.
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