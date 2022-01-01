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Линда Бэссетт

Linda Bassett
Линда Бэссетт
Линда Бэссетт Linda Bassett
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Дата рождения
4 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Плакли, Англия, Великобритания
Биография Линды Бэссетт

Родилась 4 февраля 1950 года. Плакли, Англия, Великобритания.

Фильмография Линды Бэссетт
Мэри Рейлли
Мэри Рейлли
драма, ужасы, триллер 1996, США
7.0
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