«Часы»: Рецензия Киноафиши

Этот фильм вполне обоснованно можно назвать «кино не для всех», и в первую очередь, это, вероятно, кино не для мужчин. Может быть, кто-то и поспорит с этим утверждением но «мужскими» отзывами, которые я слышала после сеанса были исключительно: «Я вообще ничего не понял», «Я вообще ничего не понял и не понял, причем там часы» и т.п.

Три героини фильма – жительницы трех эпох связаны странной связью, цепочкой событий: в 20-е годы писательница пишет роман, в 50-е другая его читает, и это меняет всю ее жизнь, а в наше время жизнь третьей героини - действие того самого романа. Объединяет их не только роман, но и чисто женское мироощущение и поведение, сложно выразить словами, но, наверное, это неумение наслаждаться жизнью такой, какая она сегодня, именно в этот день и час, желание чего-то большего с одновременным «мазохистским» желанием страдать и…

Опять же кто-то может поспорить, но мне показалось, что основные идеи фильма очень пересекаются с идеями романа модного нынче Пауло Коэльо «Вероника решает умереть»:

всю жизнь можно прожить за один день;

смерть одного нужна, чтобы другие начали больше ценить свою жизнь.

Все три актрисы (Николь Кидман, Мэрил Стрип и Джуллиана Мур) сыграли очень хорошо. Но я, пожалуй, соглашусь с жюри Оскара: лучше всех - Николь Кидман. Ее героиня - не вполне психически здоровая (опять же «коэльевские» вопросы: кто такой сумасшедший? кто вправе об этом судить?) писательница; и актрисе удалось добиться того, что у обычного обывателя (коим я себя сразу почувствовала) ее героиня вызывает практически отвращение своей «ненормальностью», нервозностью.

Еще в фильме есть уже не новый мотив любви женщины и женщины, мужчины и мужчины… Но что-то в «раскрытии» этой темы в фильме необычно… Такая любовь не заменяет отношений мужчины и женщины, она помогает найти понимание?...

В общем, фильм, как вы уже поняли, непростой.

Но общее ощущение после фильма, несмотря на мрак всего в нем происходящего: «счастье все-таки есть».

Посмотреть фильм я советую (особенно женской половине). В общем, женщины, отправьте мужчин на какой-нибудь другой фильм (боевик или комедию), а сами сходите на «Часы» - два часа душевных переживаний (которых вы, наверняка, в глубине души жаждете) вам гарантированы.