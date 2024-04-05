Вторая жизнь Гарольда Фрая
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Узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию... пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла и параллельно становится национальной знаменитостью. Ведь тихий героизм Гарольда вдохновляет людей никогда не сдаваться, быть полным надежд, великодушия и бесстрашия. Сам же Гарольд в этом своем путешествии к самому себе осознает, что получил второй шанс.
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