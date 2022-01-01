Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чрезвычайная ситуация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люди
Киноафиша Фильмы Люди
People

Люди, 2012

2012
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
«Я мечтаю о гниющей Англии!» – восклицает в сердцах пожилая аристократка Дороти в одной из ключевых сцен новой пьесы Алана Беннетта «Люди». «Загнивание – тоже форма прогресса!» Живописные картины деградации английской аристократии, скрытые за сияющим фасадом роскоши и традиций, составляют драматургическую основу самой известной пьесы Беннетта «Безумие Георга III» и ее знаменитой экранизации «Безумие короля Георга» (TheMadnessofKingGeorge, 1994). Режиссером спектакля и фильма выступил нынешний артистический директор Королевского национального театра Николас Хитнер, с тех пор взявший за правило доносить до театральной публики новые произведения любимого драматурга. «Люди» – это уже пятая совместная работа Беннетта и Хитнера, и четвертая – на сцене Королевского национального театра.
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Николас Хайтнер
В ролях
Френсис де ля Тур
Линда Бассет
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Любители истории
Любители истории (2006)
8.3
Объект моего восхищения
Объект моего восхищения (1998)
7.5384617
Один слуга, два господина
Один слуга, два господина (2011)
8.090909
Постер фильма Люди 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Related video
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Приложение киноафиши