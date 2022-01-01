Люди, 2012

«Я мечтаю о гниющей Англии!» – восклицает в сердцах пожилая аристократка Дороти в одной из ключевых сцен новой пьесы Алана Беннетта «Люди». «Загнивание – тоже форма прогресса!» Живописные картины деградации английской аристократии, скрытые за сияющим фасадом роскоши и традиций, составляют драматургическую основу самой известной пьесы Беннетта «Безумие Георга III» и ее знаменитой экранизации «Безумие короля Георга» (TheMadnessofKingGeorge, 1994). Режиссером спектакля и фильма выступил нынешний артистический директор Королевского национального театра Николас Хитнер, с тех пор взявший за правило доносить до театральной публики новые произведения любимого драматурга. «Люди» – это уже пятая совместная работа Беннетта и Хитнера, и четвертая – на сцене Королевского национального театра.

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