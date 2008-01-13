Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Чуть свет – в Кэндлфорд
Постер сериала Чуть свет – в Кэндлфорд
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Чуть свет – в Кэндлфорд

Чуть свет – в Кэндлфорд (2008 - 2011)

Lark Rise to Candleford 18+
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает о жизни в конце XIX столетия маленькой английской деревушки Ларк Райз и соседнего зажиточного городка Кэндлфорд. Юная Лора Тимминс из Ларк Райза поступает на место письмоносицы в почтовое отделение Кэндлфорда и покидает родную деревню. С этого момента начинается её рассказ обо всём, что она видела и слышала: о противостоянии и дружбе городка и деревни, бедных и богатых, о любви и ненависти, слабостях и благородстве жителей этого уголка исчезнувшей викторианской Англии – фермеров, ремесленников, дворян, служащих, коммерсантов, о каждодневной жизни их семейств, соседей, друзей и недругов.

В ролях
В ролях
Клоди Блэкли
Марк Хип
Марк Хип
Линда Бэссетт
Линда Бэссетт
Джулия Савалия
Джулия Савалия
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
Джон Даглиш
Джон Даглиш
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие Британские сериалы Лучшие Британские сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Чуть свет – в Кэндлфорд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 10 эпизодов
 
Чуть свет – в Кэндлфорд - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 12 эпизодов
 
Чуть свет – в Кэндлфорд - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 12 эпизодов
 
Чуть свет – в Кэндлфорд - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше