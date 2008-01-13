Сериал рассказывает о жизни в конце XIX столетия маленькой английской деревушки Ларк Райз и соседнего зажиточного городка Кэндлфорд. Юная Лора Тимминс из Ларк Райза поступает на место письмоносицы в почтовое отделение Кэндлфорда и покидает родную деревню. С этого момента начинается её рассказ обо всём, что она видела и слышала: о противостоянии и дружбе городка и деревни, бедных и богатых, о любви и ненависти, слабостях и благородстве жителей этого уголка исчезнувшей викторианской Англии – фермеров, ремесленников, дворян, служащих, коммерсантов, о каждодневной жизни их семейств, соседей, друзей и недругов.