Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Линда Бэссетт
Награды
Награды и номинации Линды Бэссетт
Linda Bassett
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Линды Бэссетт
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль
Номинант
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