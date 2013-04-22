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Постер к сериалу Истребители
Постер к сериалу Истребители
Постер к сериалу Истребители
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Киноафиша Сериалы Истребители
Истребители (2013 - 2015) Истребители 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 17 часов 12 минут
О чем сериал

«Истребители» — российский сериал про будни военных летчиков во времена Великой Отечественной войны. Судьбы этих храбрых мужчин и женщин оказались тесно связаны друг с другом, долгом и преданностью идеалам страны. Молодые, только из училища, и опытные пилоты посвятили себя небу. Их жизнь наполнена не только боями, но также романтическими переживаниями и личными драмами. На войне раскрываются качества каждого из персонажей. Один готов совершить геройский подвиг, а другой способен запятнать свою честь и оклеветать товарища.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Фомин
Олег Фомин
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Мария Андреева
Мария Андреева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Истребители - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Сезон 2
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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