«Истребители» — российский сериал про будни военных летчиков во времена Великой Отечественной войны. Судьбы этих храбрых мужчин и женщин оказались тесно связаны друг с другом, долгом и преданностью идеалам страны. Молодые, только из училища, и опытные пилоты посвятили себя небу. Их жизнь наполнена не только боями, но также романтическими переживаниями и личными драмами. На войне раскрываются качества каждого из персонажей. Один готов совершить геройский подвиг, а другой способен запятнать свою честь и оклеветать товарища.