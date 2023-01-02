Сыграл вора в «Зоне» и сам стал жертвой: участи Мити Сухого не позавидуешь

Игорь Арташонов прославился на всю страну, перевоплощаясь на экранах в преступников и бандитов. Одними из главных в его карьере стали ленты «Бумер. Фильм второй» и «Зона». Поклонники кино оставались в восторге от таланта знаменитости, но лишь преданные фанаты знают, как оборвалась его жизнь.

Как оказалось, зимой 2015 года близкие Арташонова отправились в отпуск, а он остался один в московской квартире. И в один из вечеров в его дом ворвалась банда грабителей, которые избили его и обокрали. С помощью врачей артисту удалось восстановиться и спустя несколько месяцев он вновь вернулся к своей работе.

Однако со временем побои все-таки дали о себе знать. Как оказалось, из-за того нападения у артиста начались проблемы с сосудами, о которых он не догадывался. И 18 июля 2015 года его жизнь оборвалась из-за тромбоэмболии — закупорки сосуда тромбом. Смерть артиста оказалась настолько быстрой, что врачи не успели что-либо сделать.

Поклонники не скрывают: Арташонов был одним из самых выдающихся современных артистов. Его игра всегда делала картины интереснее и колоритнее, и мало кто из его коллег может похвастаться таким же талантом.