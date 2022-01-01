Российско-украинский сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика», вышедший на экраны в 2011 году, снят по мотивам исторических событий, произошедших в Одессе. Жанр кино – биография и трагикомедия. Его режиссером выступил Сергей Гинзбург. Сценаристом телесериала стал Максим Белозор, который использовал в работе ряд сюжетных линий, взятых из произведений В. Смирнова, И. Бабеля и А. Барбакару. В фильме также показаны исторические реалии тех времен, противостояние большевиков и красных. Сюжет завязывается, когда из заключения выходит легендарный бандит, имеющий городскую славу Робин Гуда. Он быстро сколачивает банду, организует нападения на зажиточных одесситов и противостоит несправедливости, царящей в городе.