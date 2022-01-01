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Киноафиша Сериалы Жизнь и приключения Мишки Япончика
Жизнь и приключения Мишки Япончика (2011 - ) Жизнь и приключения Мишки Япончика 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Российско-украинский сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика», вышедший на экраны в 2011 году, снят по мотивам исторических событий, произошедших в Одессе. Жанр кино – биография и трагикомедия. Его режиссером выступил Сергей Гинзбург. Сценаристом телесериала стал Максим Белозор, который использовал в работе ряд сюжетных линий, взятых из произведений В. Смирнова, И. Бабеля и А. Барбакару. В фильме также показаны исторические реалии тех времен, противостояние большевиков и красных. Сюжет завязывается, когда из заключения выходит легендарный бандит, имеющий городскую славу Робин Гуда. Он быстро сколачивает банду, организует нападения на зажиточных одесситов и противостоит несправедливости, царящей в городе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов Изя Майорчик
Валентин Гафт
Валентин Гафт Герш Мендель
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко Ржевский-Раевский
Римма Маркова
Римма Маркова пани Бася
Владимир Долинский
Владимир Долинский конферансье варьете Йоник Левандовский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жизнь и приключения Мишки Япончика - Жизнь и приключения Мишки Япончика Жизнь и приключения Мишки Япончика
TBA, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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