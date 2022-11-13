Помните бандита Паху из второго «Бумера»? Его жизнь оценили в 100 тысяч рублей

Актер Игорь Арташонов сыграл в 85 фильмах и сериалах, но зрители помнят его в первую очередь по ролям Мити Сухого из «Зоны», Эвы Радзикиса из «Ликвидации», Пахи из «Бумера» и Пономарева из сериала «Молодежка».

Арташонов получил прекрасное актерское образование: он окончил Школу-студию МХАТ, также учился в Британо-американской академии искусств (ВОДА). Слава к актеру пришла не сразу – долгое время он исполнял в основном эпизодические роли, пока не сыграл в культовом фильме «Бумер». Из-за своей брутальной внешности Арташонов играл в основном криминальные роли: бандитов, зеков и полицейских.

В 2000-е Игорь Арташонов женился на молодой актрисе Кристине Рубан. У пары родилась дочь.

В 2015 году с Арташоновым случилась беда – рассказал Дзен-канал «С любовью об искусстве ». Пока жена с ребенком гостили у родителей в другом городе, на квартиру актера напали грабители и жестоко избили мужчину. После произошедшего Арташонов впал в кому, а спустя несколько месяцев скончался от разрыва тромба.