Сериал «Нераскрытый талант» – это детектив о театральной актрисе, неожиданно открывшей в себе способности следователя. В небольшом городке на Волге орудует маньяк: он убивает актеров местного драматического театра прямо во время спектаклей, но полиция никак не может его вычислить. Известно лишь одно: преступления начались с появлением в труппе нового режиссера Вишневского. Оперуполномоченный Бутко опрашивает всех свидетелей. Его внимание привлекает прима Марина Майская, демонстрирующая неординарный талант.