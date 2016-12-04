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Постер к сериалу Нераскрытый талант
Постер к сериалу Нераскрытый талант
Постер к сериалу Нераскрытый талант
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Киноафиша Сериалы Нераскрытый талант
Нераскрытый талант (2016 - 2018) Нераскрытый талант 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 9 часов 12 минут
О чем сериал

Сериал «Нераскрытый талант» – это детектив о театральной актрисе, неожиданно открывшей в себе способности следователя. В небольшом городке на Волге орудует маньяк: он убивает актеров местного драматического театра прямо во время спектаклей, но полиция никак не может его вычислить. Известно лишь одно: преступления начались с появлением в труппе нового режиссера Вишневского. Оперуполномоченный Бутко опрашивает всех свидетелей. Его внимание привлекает прима Марина Майская, демонстрирующая неординарный талант.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Иванов
Николай Иванов
Олеся Пуховая
Олеся Пуховая
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Роман Индык
Роман Индык
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нераскрытый талант - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Нераскрытый талант - Сезон 2 Сезон 2
2018, 4 эпизода
 
Нераскрытый талант - Сезон 3 Сезон 3
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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