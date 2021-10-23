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Киноафиша Сериалы Формула жизни
Формула жизни (2021 - 2021) Формула жизни 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Формула жизни» рассказывает о хозяйке крупной строительной компании, которую обвинили в обвале торгового центра. Во время трагедии погибло множество людей, и теперь Анне Моториной грозит немалый срок. Но она абсолютно уверена, что ее рабочие сделали все на совесть, а значит, она должна найти настоящего виновника. Ситуацию осложняют журналисты, настраивающие жителей города против Ани. И даже самые близкие люди не верят в ее невиновность, ведь под завалами умерли девушка ее сына и дочка лучшей подруги.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Любовь Зайцева
Петр Кислов
Петр Кислов
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Тамара Акулова
Тамара Акулова
Сергей Голюдов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Формула жизни - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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