Сериал «Формула жизни» рассказывает о хозяйке крупной строительной компании, которую обвинили в обвале торгового центра. Во время трагедии погибло множество людей, и теперь Анне Моториной грозит немалый срок. Но она абсолютно уверена, что ее рабочие сделали все на совесть, а значит, она должна найти настоящего виновника. Ситуацию осложняют журналисты, настраивающие жителей города против Ани. И даже самые близкие люди не верят в ее невиновность, ведь под завалами умерли девушка ее сына и дочка лучшей подруги.