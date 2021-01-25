«Полет» — российский драматический триллер. Действие строится вокруг сотрудников столичной строительной компании, которые отправляются в Пермь в рабочую поездку. Волею случая они путают аэропорт и опаздывают на запланированный рейс. Чуть позже герои узнают, что самолет, улетевший без них, потерпел крушение. Никто из пассажиров не выжил. Произошедшая трагедия заставляет всех персонажей поменять свое отношение к окружающему миру, переосмыслить собственные поступки и начать совершать действительно смелые и отчаянные шаги.