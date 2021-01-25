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Постер к сериалу Полет
Постер к сериалу Полет
Постер к сериалу Полет
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Киноафиша Сериалы Полет
Полет (2021 - …) Полет 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 7 часов 20 минут
О чем сериал

«Полет» — российский драматический триллер. Действие строится вокруг сотрудников столичной строительной компании, которые отправляются в Пермь в рабочую поездку. Волею случая они путают аэропорт и опаздывают на запланированный рейс. Чуть позже герои узнают, что самолет, улетевший без них, потерпел крушение. Никто из пассажиров не выжил. Произошедшая трагедия заставляет всех персонажей поменять свое отношение к окружающему миру, переосмыслить собственные поступки и начать совершать действительно смелые и отчаянные шаги.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полет - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Как перезагрузить жизнь, разминувшись со смертью? Новый драматический сериал ТНТ «Полет»
Как перезагрузить жизнь, разминувшись со смертью? Новый драматический сериал ТНТ «Полет»
Кадры из сериала
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