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Киноафиша Сериалы Бьюти баттл

Бьюти баттл (2023 - …)

Бьюти баттл 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 2 часа 12 минут
О чем телешоу

Талантливые стилисты сошлись в битве за звание лучших ножниц в стране. В рамках шоу 16 игроков разделятся на 8 пар и продемонстрируют свой талант в командных и индивидуальных поединках. Конкурсантам нужно будет подобрать образы в стиле кино или окрасить волосы под цвет шкуры какого-либо животного, при этом борясь с постоянно меняющимися обстоятельствами. Ведущей проекта стала известная певица Наташа Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза. Она уверена, что красота начинается с головы.

В ролях
В ролях
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья Чистякова-Ионова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бьюти баттл - Сезон 1 Сезон 1
2021, 6 эпизодов
Кадры из телешоу
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