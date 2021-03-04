Талантливые стилисты сошлись в битве за звание лучших ножниц в стране. В рамках шоу 16 игроков разделятся на 8 пар и продемонстрируют свой талант в командных и индивидуальных поединках. Конкурсантам нужно будет подобрать образы в стиле кино или окрасить волосы под цвет шкуры какого-либо животного, при этом борясь с постоянно меняющимися обстоятельствами. Ведущей проекта стала известная певица Наташа Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза. Она уверена, что красота начинается с головы.