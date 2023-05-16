Британцы в шоке: оказалось, что лучшую экранизацию Шекспира сняли в СССР

До сих пор никто не сделал интереснее.

В советское время было снято множество качественных экранизаций. Режиссеры брались за творения не только русских писателей, но и за книги иностранных авторов.

Так, в 1955 году вышел блистательный музыкальный фильм «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Это была первая советская экранизация английского классика. В ключевых ролях снялись такие именитые актеры, как Георгий Вицин, Клара Лучко и Бруно Фрейндлих. Режиссером выступил Ян Фрид, который также снял легендарные ленты «Собака на сене», «Дон Сезар де Базан» и другие.

Картину «Двенадцатая ночь» показали не только в СССР, но и на родине Шекспира. Британцы приняли творение Фрида на ура и признали мастерство режиссера. Об этом вспоминала сама Клара Лучко. По ее словам, фильм прошел за границей с немыслимым успехом, что изумило многих. В СССР ленту тоже оценили высоко.

По сей день советская «Двенадцатая ночь» считается одной из лучших экранизаций Шекспира. Произведение переносили на экран американские, французские, немецкие и бельгийские режиссеры, однако самой успешной адаптацией остается работа Яна Фрида, к огромному удивлению самих британцев.