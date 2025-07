Страна СССР

Продолжительность 2 часа 12 минут

Год выпуска 1977

Премьера в мире 15 августа 1978

Производство Киностудия «Ленфильм»

Другие названия

Obyasneniye v lyubvi, A Declaration of Love, Declaração de Amor, Declaración de amor, Eine Liebeserklärung, Kärleksförklaringen, Szerelmi vallomás, To My Beloved..., Wyznanie miłości, Объяснение в любви