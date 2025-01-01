Уже пожилым человеком вспоминает герой фильма свою молодость, встречу с женщиной, ставшей его судьбой, первые писательские командировки по молодой Стране Советов, то, как учился он думать, любить и прощать…
СтранаСССР
Продолжительность2 часа 12 минут
Год выпуска1977
Премьера в мире15 августа 1978
Дата выхода
15 августа 1978
СССР
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Obyasneniye v lyubvi, A Declaration of Love, Declaração de Amor, Declaración de amor, Eine Liebeserklärung, Kärleksförklaringen, Szerelmi vallomás, To My Beloved..., Wyznanie miłości, Объяснение в любви