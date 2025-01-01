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Постер фильма Объяснение в любви
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Киноафиша Фильмы Объяснение в любви

Объяснение в любви

Obyasneniye v lyubvi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Уже пожилым человеком вспоминает герой фильма свою молодость, встречу с женщиной, ставшей его судьбой, первые писательские командировки по молодой Стране Советов, то, как учился он думать, любить и прощать…
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 15 августа 1978
Дата выхода
15 августа 1978 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Obyasneniye v lyubvi, A Declaration of Love, Declaração de Amor, Declaración de amor, Eine Liebeserklärung, Kärleksförklaringen, Szerelmi vallomás, To My Beloved..., Wyznanie miłości, Объяснение в любви
Режиссер
Илья Авербах
В ролях
Юрий Богатырев
Юрий Богатырев
Бруно Фрейндлих
Бруно Фрейндлих
Никита Михайловский
Никита Михайловский
Дарья Михайлова
Дарья Михайлова
Ангелина Степанова
Ангелина Степанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
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Объяснение в любви
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