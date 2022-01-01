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Я — актриса
Киноафиша Фильмы Я — актриса

Я — актриса, 1980

1980 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

О великой русской актрисе Вере Федоровне Комиссаржевской (1864-1910).

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 1 декабря 1980
Режиссер
Виктор Соколов
В ролях
Олег Вавилов
Афанасий Кочетков
Петр Меркурьев
Гражина Байкштите
Владимир Коренев
Владимир Коренев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я — актриса 1 постер
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