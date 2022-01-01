Я — актриса, 1980

Жанр: биография В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме О великой русской актрисе Вере Федоровне Комиссаржевской (1864-1910). Развернуть 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 1980 Премьера в мире 1 декабря 1980 Режиссер Виктор Соколов В ролях Олег Вавилов Афанасий Кочетков Петр Меркурьев Гражина Байкштите Владимир Коренев Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат