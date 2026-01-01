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Фильмография
Эндрю Эллис
Andrew Ellis
Киноафиша
Персоны
Эндрю Эллис
Эндрю Эллис
Andrew Ellis
Дата рождения
24 июля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Биография Эндрю Эллиса
Родился 24 июля 1990 года. Великобритания.
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Популярные фильмы
8.2
Это – Англия. Год 1990
(2010)
8.1
Это – Англия. Год 1986
(2010)
8.1
Это – Англия. Год 1988
(2010)
Фильмография Эндрю Эллиса
7.2
Прогулка
драма, мини-сериал
2022, Великобритания
5.1
Не входи
The Owners
триллер, ужасы
2020, Великобритания
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Рецензия
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6.1
За мечтой
Teen Spirit
драма, мюзикл
2018, США
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Рецензия
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6.2
Из другого теста
Dough
драма, комедия
2015, Великобритания / Венгрия
6.8
Эффект колибри
Hummingbird
триллер
2013, США
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8.1
Это – Англия. Год 1986
драма, криминал, мини-сериал
2010, Великобритания
8.1
Это – Англия. Год 1988
драма, криминал, мини-сериал
2010, Великобритания
8.2
Это – Англия. Год 1990
драма, криминал, мини-сериал
2010, Великобритания
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