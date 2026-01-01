Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Джон Гловер
Награды
Награды и номинации Джона Гловера
John Glover
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Награды
Награды и номинации Джона Гловера
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
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