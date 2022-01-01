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Аннетт О’Тул
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
О персоне
Фильмография
Аннетт О’Тул
Annette O'Toole
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Дата рождения
1 апреля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
163 см
Биография Аннетт О’Тул
Родилась 1 апреля 1952 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Аннетт О’Тул
Глупый и бессмысленный жест
биография, комедия
2018, США
6.0
Любовь крупным планом
мелодрама, триллер
1990, США
5.0
Оно
драма, триллер, ужасы
1990, США / Канада
6.0
48 часов
комедия, драма, боевик, триллер
1982, США
7.0
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