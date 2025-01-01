Меню
Ники Каро
Награды
Награды и номинации Ники Каро
Niki Caro
Награды
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Feature Film
Победитель
Best Feature Film
Победитель
Сандэнс 2003
Мировое кино
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2002
Приз зрительских симпатий
Победитель
