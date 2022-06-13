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Постер мультфильма Слепая ива, спящая женщина
7.1
Киноафиша Фильмы Слепая ива, спящая женщина
7.1

Слепая ива, спящая женщина

, 2022
Saules aveugles, femme endormie
Канада, Франция, Венгрия, Люксембург, Нидерланды / анимация, драма, фантастика / 18+
Постер мультфильма Слепая ива, спящая женщина
7.1

О фильме

Гигантская говорливая лягушка, потерявшийся кот и цунами помогают банковскому служащему, его жене и бухгалтеру-шизофренику спасти Токио от землетрясения и найти смысл своей жизни.

В ролях

Матильда Аневе
Кёко
Арно Майяр
Katagiri
Бруно Павиот
Sasaki
Федор Аткин
Федор Аткин
M. Suzuki
Амори де Крэенкур
Комура
Пьер Фёльдеш
Frog
Теофиль Баке
Junpei
Жюльен Крампон
Hiroshi
Дэмиен Заноли
Shiraoka
Лоран Стокер
Лоран Стокер
Ken
Режиссер Пьер Фёльдеш
Сценарист Пьер Фёльдеш, Харуки Мураками
Композитор Пьер Фёльдеш
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Канада / Франция / Венгрия / Люксембург / Нидерланды
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 февраля 2023
Премьера в мире 13 июня 2022
Дата выхода
13 июля 2023 Гонконг
31 марта 2023 Ирландия 15
16 марта 2023 Литва N13
24 февраля 2023 Тайвань 6+
22 марта 2023 Франция
24 февраля 2023 Швеция 15
Бюджет €6 000 000
Сборы в мире $66 967
Производство Miyu Productions, Cinémadefacto, Doghouse Films
Другие названия
Saules aveugles, femme endormie, Blind Willow, Sleeping Woman, Blinde Weide, schlafende Frau, Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo, Sauce ciego, mujer dormida, Слепая ива, спящая женщина, Сліпа верба, спляча жінка, Сляпа върба, спяща жена, 블라인드 윌로우, 슬리핑 우먼, めくらやなぎと眠る女, 盲柳与睡女, 盲柳與沉睡的女人, 隨盲柳入眠的女人

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о мультфильме

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