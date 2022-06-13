Страна Канада / Франция / Венгрия / Люксембург / Нидерланды

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 24 февраля 2023

Премьера в мире 13 июня 2022

Дата выхода 13 июля 2023 Гонконг 31 марта 2023 Ирландия 15 16 марта 2023 Литва N13 24 февраля 2023 Тайвань 6+ 22 марта 2023 Франция 24 февраля 2023 Швеция 15

Бюджет €6 000 000

Сборы в мире $66 967

Производство Miyu Productions, Cinémadefacto, Doghouse Films