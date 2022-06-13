В ролях
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Режиссер
Пьер Фёльдеш
Сценарист
Пьер Фёльдеш, Харуки Мураками
Композитор
Пьер Фёльдеш
Детали мультфильма
Страна
Канада / Франция / Венгрия / Люксембург / Нидерланды
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 февраля 2023
Премьера в мире
13 июня 2022
Дата выхода
|13 июля 2023
|Гонконг
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|31 марта 2023
|Ирландия
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|15
|16 марта 2023
|Литва
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|N13
|24 февраля 2023
|Тайвань
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|6+
|22 марта 2023
|Франция
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|24 февраля 2023
|Швеция
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|15
Бюджет
€6 000 000
Сборы в мире
$66 967
Производство
Miyu Productions, Cinémadefacto, Doghouse Films
Другие названия
Saules aveugles, femme endormie, Blind Willow, Sleeping Woman, Blinde Weide, schlafende Frau, Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo, Sauce ciego, mujer dormida, Слепая ива, спящая женщина, Сліпа верба, спляча жінка, Сляпа върба, спяща жена, 블라인드 윌로우, 슬리핑 우먼, めくらやなぎと眠る女, 盲柳与睡女, 盲柳與沉睡的女人, 隨盲柳入眠的女人