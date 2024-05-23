Юзес, которому за сорок, арестован полицией. Французские власти убеждены, что он на самом деле Поль Бернарден, разыскиваемый за убийство жены и троих детей несколькими годами ранее. Пока мужчина отстаивает свою невиновность, два детектива-любителя, Леа и Кристин, ведут параллельное расследование. Они знают все подробности дела и убеждены, что убийцей семьи является Юзес. Тем временем в Аргентине сорокалетний француз с загадочным прошлым празднует свадьбу со своей симпатичной молодой невестой…
