Постер фильма Пистолеты в пластике
1 постер
Пистолеты в пластике

Пистолеты в пластике

Les pistolets en plastique 18+
О фильме

Юзес, которому за сорок, арестован полицией. Французские власти убеждены, что он на самом деле Поль Бернарден, разыскиваемый за убийство жены и троих детей несколькими годами ранее. Пока мужчина отстаивает свою невиновность, два детектива-любителя, Леа и Кристин, ведут параллельное расследование. Они знают все подробности дела и убеждены, что убийцей семьи является Юзес. Тем временем в Аргентине сорокалетний француз с загадочным прошлым празднует свадьбу со своей симпатичной молодой невестой…

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 ноября 2024
Премьера в мире 23 мая 2024
Дата выхода
4 октября 2024 Литва N16
8 августа 2024 Нидерланды 16
26 июня 2024 Франция
Сборы в мире $389 479
Производство Mamma Roman, Kick'n Rush, Canal+
Другие названия
Les pistolets en plastique, Plastic Guns, Plastikowe pistolety, Пластиковые пистолеты
Режиссер
Жан-Кристоф Мерисс
В ролях
Лоран Стокер
Лоран Стокер
Дельфин Бариль
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Нора Хамзави
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
10 голосов
6.2 IMDb
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
