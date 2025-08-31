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6.7
Киноафиша Фильмы Уроки тенниса от маэстро
6.7

Уроки тенниса от маэстро

, 2025
Il maestro
Италия / комедия, драма, спорт / 18+
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6.7
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О фильме

Юный теннисный вундеркинд изо всех сил пытается справиться с ожиданиями своего отца, одновременно отправляясь в преобразующее тренировочное путешествие по побережью Италии со своим тренером, бывшим чемпионом, сбившимся с пути.

В ролях

Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Raul Gatti
Tiziano Menichelli
Felice Milella
Джованни Людено
Pietro Milella
Дора Романо
Дора Романо
Maestra Wilma
Валентина Белле
Валентина Белле
Claudia
Астрид Мелони
Beata Milella
Chiara Bassermann
Francesca
Паоло Бригулья
Gregorio
Роберто Цибетти
Роберто Цибетти
Camillo Cecchetti
Эдвиж Фенек
Эдвиж Фенек
Scintilla
Fabrizio Careddu
Simonetta Guarino
Режиссер Андреа Ди Стефано
Сценарист Андреа Ди Стефано, Людовика Рампольди
Композитор Bartosz Szpak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 31 августа 2025
Дата выхода
13 ноября 2025 Италия 6+
12 марта 2026 Украина
11 марта 2026 Франция
Бюджет €10 300 000
Сборы в мире $2 568 010
Производство Indiana Production, Indigo Film, Vision Distribution
Другие названия
Il maestro, My Tennis Maestro, Mistrz tenisa, Маестро тенісу, Маэстро, Karski, מאמן הטניס שלי

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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