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6.4
Киноафиша Фильмы Природе вопреки
6.4

Природе вопреки

, 2005
Contronatura
Италия / драма / 18+
6.4

О фильме

Драматическая история любви молодого человека Джакомо, живущего вместе с сестрой Корнелией в глубине леса, в родовом имении. В их размеренную и гармоничную жизнь в природе волей несчастного случая вторгается молодая красивая замужняя женщина из города Франческа. Происходит столкновение двух противоположных явлений природы и цивилизации, которые пытается объеденить человеческая страсть. Может ли любовь соеденить этих двух, таких разных людей…

В ролях

Валерия Кавалли
Francesca
Сезаре Боччи
Майя Санса
Майя Санса
Francesca's sister
Андреа Ди Стефано
Андреа Ди Стефано
Francesca's lover
Андреа Ди Стефано
Андреа Ди Стефано
Francesca's lover
Federico Scribani
Francesca's husband
Federico Scribani
Francesca's husband
Alberto Colman
Режиссер Алессандро Тофанелли
Сценарист Алессандро Тофанелли
Композитор Мануэль Де Сика
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 31 декабря 2005
Дата выхода
31 декабря 2005 США
Производство Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), R&C Produzioni
Другие названия
Contronatura, Against Nature, Doğaya Karşı

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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