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Драматическая история любви молодого человека Джакомо, живущего вместе с сестрой Корнелией в глубине леса, в родовом имении. В их размеренную и гармоничную жизнь в природе волей несчастного случая вторгается молодая красивая замужняя женщина из города Франческа. Происходит столкновение двух противоположных явлений природы и цивилизации, которые пытается объеденить человеческая страсть. Может ли любовь соеденить этих двух, таких разных людей…
|31 декабря 2005
|США