Эскобар. Потерянный рай
– Молодой серфер Ник приезжает к своему брату в Колумбию, где по уши влюбляется в местную девушку по имени Мария и купается в счастье ровно до тех пор, пока Мария не знакомит его со своим дядей — знаменитым наркобароном Пабло Эскобаром.
ps 8.5/10
Зато вторая вполне. Хатчерсон в режиме survival. Понравился значительно больше, чем когда он ассистировал Лоуренс.
Смысл кино я поняла так: если ваша девушка нежно сообщает, что ее папа/опекун банчит кокаинумом, надо бежать. Быстро и однозначно.
