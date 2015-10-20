Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Эскобар. Потерянный рай - трейлер
Киноафиша Трейлеры Эскобар. Потерянный рай. Трейлер

Эскобар. Потерянный рай. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 14 ноября 2014
Эскобар. Потерянный рай – Молодой серфер Ник приезжает к своему брату в Колумбию, где по уши влюбляется в местную девушку по имени Мария и купается в счастье ровно до тех пор, пока Мария не знакомит его со своим дядей — знаменитым наркобароном Пабло Эскобаром.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Foggy 20 октября 2015, 01:34
Добротное кино...усища Дель Торо немножко переигрывают в своем стремлении приблизиться к уровню Брандо в Godfather, и первая часть фильма слегка затянута, можно было все то же самое, но в более бодром темпе...в остальном претензий нет

ps 8.5/10
20 октября 2015, 01:34 Ответить
fanbunga 25 октября 2015, 23:01
Первая половина фильма ваще никак. Чего-то мелодраматическое и скучное, иногда на заднем фоне хитро щурится и шевелит страшными усищами Дель Торо.

Зато вторая вполне. Хатчерсон в режиме survival. Понравился значительно больше, чем когда он ассистировал Лоуренс.

Смысл кино я поняла так: если ваша девушка нежно сообщает, что ее папа/опекун банчит кокаинумом, надо бежать. Быстро и однозначно.
25 октября 2015, 23:01 Ответить
User 28 мая 2025, 19:51
Потрясающий фильм, очень интересный! 10 из 10
28 мая 2025, 19:51 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:28
в ответ на сообщение User от 28 мая 2025, 19:51
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
31 мая 2025, 11:28 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Эскобар. Потерянный рай
Эскобар. Потерянный рай спорт, мелодрама, 2014, Франция / Испания / Бельгия
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Аватар 3: Огонь и пепел - trailer 02:25
Аватар 3: Огонь и пепел  trailer
Девушка Миллера - дублированный трейлер 02:23
Девушка Миллера  дублированный трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Буратино - основной трейлер 01:44
Буратино  основной трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше