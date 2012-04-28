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Киноафиша Сериалы Каждый за себя

Каждый за себя (2012 - 2012)

Каждый за себя 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут
О чем сериал

Ника – цветущая молодая женщина, ее жизнь – воплощенная мечта: красота, любимый муж, успешный бизнес. «Мне везет в Москве с первого дня», - говорит героиня. Но однажды череда удач резко обрывается – муж Ники Олег впадает в долги и под угрозой смерти должен найти огромную сумму в считанные дни... Чтобы спасти его, героиня устраивается домработницей и, закабалив себя на год, получает в кредит заветную сумму. Нике кажется, что несчастье миновало, но главный удар впереди – забрав деньги, муж бросает женщину ради новой любви и Ника остаeтся один на один со своим отчаянием и новой «семьeй», где царят совсем другие законы...

В ролях
В ролях
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Константин Карасик
Константин Карасик
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Каждый за себя - Сезон 1 Сезон 1
2012, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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