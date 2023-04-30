Погибла, закрыв собой дочь: при взгляде на выросшую копию звезды СССР станет не по себе

Марина Левтова стала звездой советского кино благодаря фильмам «Визит к Минотавру» и «Ключ без права передачи». Были на ее счету и другие яркие работы. Она смогла бы сыграть еще больше ролей, но жизнь актрисы трагически оборвалась в 40 лет.

В тот роковой день Левтова отправилась кататься на снегоходе вместе с дочерью Дарьей Мороз и предпринимателем Михаилом Рудяком. Этой идеей загорелась именно наследница актрисы, и Марина не смогла ей отказать. К тому же она не могла оставить дочь без присмотра.

Дарья хотела устроиться на снегоходе сзади, но Левтова пересадила ее в середину, а сама расположилась на ее месте. Дальше действия развивались как в самом страшном кошмаре. Рудяк, управлявший транспортом, пропустил овраг, и снегоход на огромной скорости улетел в яму. Левтова сильно ударилась головой о дерево. Спасти ее не удалось.

Сегодня Дарья Мороз — одна из самых известных актрис в стране. Но, если бы не мать, закрывшая дочь своим телом в тот злополучный день, то ее бы давно не было в живых. С возрастом Дарья стала почти точной копией Левтовой: те же черты лица, те же глаза и улыбка. От этого сходства у поклонников даже мурашки по коже.