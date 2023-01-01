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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Визит к Минотавру

Визит к Минотавру (1987 - 1987)

Визит к Минотавру 16+
Год выпуска 1987
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 6 часов 15 минут
О чем сериал

Детектив о поисках скрипки Страдивари. В Москве ограблена квартира всемирно известного музыканта. Похищено множество ценностей: в том числе, уникальная скрипка работы великого итальянского мастера Антонио Страдивари. Расследованием этого дела занимается молодой и амбициозный следователь Тихонов (Сергей Шакуров). Он быстро выходит на след грабителей – но оказывается, что ценности украли почти случайно. Подлинной целью преступников была драгоценная скрипка. Найти тех, у кого она теперь в руках, тем более трудно, что в деле замешаны и близкие Тихонова. Отличительная черта сериала по мотивам одноименного романа Братьев Вайнеров – то, что параллельно с расследованием показана биография самого великого мастера, Страдивари, роль которого сыграл также Шакуров. Помимо Шакурова, в ленте снялись едва ли не все самые значительные актеры позднесоветского кино, от Валентина Гафта до Михаила Пуговкина и от Натальи Аринбасаровой до Валентина Смирнитского. Кроме того, в ленте свою последнюю роль сыграл великий Ростислав Плятт – он создал свой фирменный образ старого мудреца, учителя Страдивари Николо Амати.
 

В ролях
В ролях
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Лев Борисов
Лев Борисов
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Визит к Минотавру - Сезон 1 Сезон 1
1987, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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