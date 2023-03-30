Герой сериала «Неуравновешенный» – эксцентричный и самовлюбленный предприниматель в области биотехнологий Эллис Драгон. Он посвящает свою жизнь тому, чтобы «сделать мир лучше». По крайней мере, сам мужчина искренне в это верит. На самом же деле за огромными деньгами и инновационными предприятиями скрывается крайне неприятная социопатичная личность, не замечающая никого, кроме самого себя, даже собственного взрослого и талантливого сына. Но однажды юному Джексону Драгону придется выйти из тени великого отца…