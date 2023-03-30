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Киноафиша Сериалы Неуравновешенный

Неуравновешенный (2023 - …)

Unstable 12+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Герой сериала «Неуравновешенный» – эксцентричный и самовлюбленный предприниматель в области биотехнологий Эллис Драгон. Он посвящает свою жизнь тому, чтобы «сделать мир лучше». По крайней мере, сам мужчина искренне в это верит. На самом же деле за огромными деньгами и инновационными предприятиями скрывается крайне неприятная социопатичная личность, не замечающая никого, кроме самого себя, даже собственного взрослого и талантливого сына. Но однажды юному Джексону Драгону придется выйти из тени великого отца…

Неуравновешенный - трейлер
Неуравновешенный
трейлер
В ролях
В ролях
Роб Лоу
Роб Лоу
Фред Армисен
Фред Армисен
Джон Оуэн Лоу
Сиан Клиффорд
Сиан Клиффорд
Рэйчел Марш
Бри Или
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Неуравновешенный»
TBA
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Неуравновешенный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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