Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Обычный парень
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Обычный парень
Обычный парень (2021 - …) Ordinary Joe
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

«Обычный парень» — американский сериал, выходящий на телеканале NBC. Действие фокусируется на парне по имени Джо, который оказывается перед непростой дилеммой после окончания учебы в колледже. Он может пойти по стопам своего родителя и устроиться на работу в полицию, последовать собственной мечте и стать музыкантом или же жениться на девушке мечты и превратиться в медбрата. Создатели шоу исследуют каждый из возможных вариантов развития сюжета, показывая зрителям, как бы могла сложиться жизнь главного героя.

Обычный парень - трейлер
Обычный парень
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Рассел Френд
Гаррет Лернер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Уоршофски
Дэвид Уоршофски
Адам Родригес
Адам Родригес
Натали Мартинес
Натали Мартинес Amy
Чарли Барнетт
Чарли Барнетт
Элизабет Лэил
Элизабет Лэил
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обычный парень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Обычный парень
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши