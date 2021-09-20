«Обычный парень» — американский сериал, выходящий на телеканале NBC. Действие фокусируется на парне по имени Джо, который оказывается перед непростой дилеммой после окончания учебы в колледже. Он может пойти по стопам своего родителя и устроиться на работу в полицию, последовать собственной мечте и стать музыкантом или же жениться на девушке мечты и превратиться в медбрата. Создатели шоу исследуют каждый из возможных вариантов развития сюжета, показывая зрителям, как бы могла сложиться жизнь главного героя.