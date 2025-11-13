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Мой преследователь из ночного кошмара: История Евы Ларю
6.3
Мой преследователь из ночного кошмара: История Евы Ларю
, 2025
My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story
США / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Matt Lear
Дэвид Карузо
Self - as Horatio 'H' Caine
Эмили Проктер
Self - as Calleigh Duquesne
Eva LaRue
Self
Адам Родригес
Self - as Eric Delko
Опра Уинфри
Self
Келли Рипа
Self
Реджис Филбин
Self
Джон Каллахан
Self
Майкл Стрейхэн
Self
James Benson
Steven Kramer
Kaya McKenna Callahan
Self
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
13 ноября 2025
Премьера в мире
13 ноября 2025
Производство
Forte Entertainment, See It Now Studios
Другие названия
My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 31 октября 2025
Отзывы о фильме
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