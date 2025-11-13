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Постер фильма Мой преследователь из ночного кошмара: История Евы Ларю
6.3
Киноафиша Фильмы Мой преследователь из ночного кошмара: История Евы Ларю
6.3

Мой преследователь из ночного кошмара: История Евы Ларю

, 2025
My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story
США / драма / 18+
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Постер фильма Мой преследователь из ночного кошмара: История Евы Ларю
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Matt Lear
Дэвид Карузо
Self - as Horatio 'H' Caine
Эмили Проктер
Self - as Calleigh Duquesne
Eva LaRue
Self
Адам Родригес
Адам Родригес
Self - as Eric Delko
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Self
Келли Рипа
Self
Реджис Филбин
Self
Джон Каллахан
Self
Майкл Стрейхэн
Self
James Benson
Steven Kramer
Kaya McKenna Callahan
Self
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 ноября 2025
Премьера в мире 13 ноября 2025
Производство Forte Entertainment, See It Now Studios
Другие названия
My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о фильме

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