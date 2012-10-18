Искатели приключений, 2012

Любители экстремального спорта и изобретатели-любители Серж и Дэн зарабатывают себе на жизнь тем, что участвуют в гонках и выполняют опасные трюки для зрителей. Но все меняется, когда красавица и фотограф Софи рассказывает им историю о сокровищах своего дедушки, потерянных полвека назад в море недалеко от Таиланда. Конечно, Серж и Дэн соглашаются отправиться на поиски потерянного клада.

К несчастью, Влад, который спонсировал изобретения и выступления Дэна и Сержа, тоже узнает о сокровищах и вместе со своим преданным помощником Сейфом отправляется за ними следом. Но обольстительный Таиланд не спешит отдавать свои сокровища – сначала нашим героям предстоит познакомиться с другими охотниками за древностями, Хэнком, Бобби и их головорезами.