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Искатели приключений, 2012

2012 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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О фильме

Любители экстремального спорта и изобретатели-любители Серж и Дэн зарабатывают себе на жизнь тем, что участвуют в гонках и выполняют опасные трюки для зрителей. Но все меняется, когда красавица и фотограф Софи рассказывает им историю о сокровищах своего дедушки, потерянных полвека назад в море недалеко от Таиланда. Конечно, Серж и Дэн соглашаются отправиться на поиски потерянного клада.

К несчастью, Влад, который спонсировал изобретения и выступления Дэна и Сержа, тоже узнает о сокровищах и вместе со своим преданным помощником Сейфом отправляется за ними следом. Но обольстительный Таиланд не спешит отдавать свои сокровища – сначала нашим героям предстоит познакомиться с другими охотниками за древностями, Хэнком, Бобби и их головорезами.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера в мире 18 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Максим Воронков
В ролях
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Анатолий Пашинин
Александр Яцко
Александр Яцко
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
Илья Олейников
Илья Олейников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Искатели приключений 2 постера
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