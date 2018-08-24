Российский мелодраматический сериал «Родная кровь» – это история о непростой судьбе женщины по имени Вероника. В 17 лет девушка выяснила, что ждет ребенка. Нежелательное материнство стоило бы Нике спортивной карьеры, которая была очень важна для юной героини в то время. Кроме того, мать мечтала сделать свою дочь настоящей чемпионкой. Именно она настаивала на том, чтобы Ника отнесла новорожденного ребенка в интернат. У девушки родился мальчик. Ника не умела противостоять матери и сделала так, как она сказала.