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Киноафиша Сериалы Родная кровь
Родная кровь (2018 - 2018) Родная кровь 12+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Україна
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 16 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Родная кровь» – это история о непростой судьбе женщины по имени Вероника. В 17 лет девушка выяснила, что ждет ребенка. Нежелательное материнство стоило бы Нике спортивной карьеры, которая была очень важна для юной героини в то время. Кроме того, мать мечтала сделать свою дочь настоящей чемпионкой. Именно она настаивала на том, чтобы Ника отнесла новорожденного ребенка в интернат. У девушки родился мальчик. Ника не умела противостоять матери и сделала так, как она сказала.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Антон Батырев
Антон Батырев
Николай Боклан
Николай Боклан
Константин Октябрьский
Константин Октябрьский
Валерия Ходос
Валерия Ходос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Родная кровь - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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