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Киноафиша Сериалы Суррогатная мать

Суррогатная мать (2021 - 2021)

Surrogatnaya mat 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

Сериал «Суррогатная мать» рассказывает о супружеской паре, мечтающей завести ребенка. Максим – успешный адвокат, его жена Елизавета – красавица и умница, обеспеченная всем необходимым для счастья. Но, увы, Лиза не может родить своего малыша. Тем временем молодая девушка Алена сбегает от жестокого супруга. Она хочет вернуть сына, которому муж не позволяет с ней видеться, однако у нее нет для этого денег и влияния. Максим соглашается помочь ей в обмен на услугу – девушка должна выносить их с Лизой ребенка.

В ролях
В ролях
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Сергей Серегин
Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Суррогатная мать - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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