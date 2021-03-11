Сериал «Суррогатная мать» рассказывает о супружеской паре, мечтающей завести ребенка. Максим – успешный адвокат, его жена Елизавета – красавица и умница, обеспеченная всем необходимым для счастья. Но, увы, Лиза не может родить своего малыша. Тем временем молодая девушка Алена сбегает от жестокого супруга. Она хочет вернуть сына, которому муж не позволяет с ней видеться, однако у нее нет для этого денег и влияния. Максим соглашается помочь ей в обмен на услугу – девушка должна выносить их с Лизой ребенка.