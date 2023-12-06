Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Одна дома - трейлер
Киноафиша Трейлеры Одна дома. Трейлер

Одна дома. Трейлер

🧡 6
👏 1
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 29 ноября 2023
Одна дома – Отчаявшись сделать мир прекраснее законным образом, молодой непутёвый инженер Артём решил ограбить несколько элитных квартир с помощью своего изобретения. Но в первой же из них он встречает находчивую девочку Стефанию, которая требует взять её в сообщницы, чтобы купить подарок маме. У них всего одна новогодняя ночь, чтобы провернуть дело, и множество непредвиденных обстоятельств.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Эмир Игалиев 6 декабря 2023, 19:49
Оценка
Хороший фильм
6 декабря 2023, 19:49 Ответить
Киноафиша.инфо 7 декабря 2023, 11:02
в ответ на сообщение Эмир Игалиев от 6 декабря 2023, 19:49
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
7 декабря 2023, 11:02 Ответить
User 11 декабря 2023, 09:33
Оценка
ТАМ АРС КОНСЬЕРЖ!!!!ААААА Я ПОЙДУУУУУУУУ
11 декабря 2023, 09:33 Ответить
anet 23 января 2024, 15:56
Оценка
На 1 раз сойдёт.
23 января 2024, 15:56 Ответить
Weteran Mc 27 июня 2024, 01:22
Оценка
"Одна дома" - новогодняя отечественная семейная комедия с великолепной юной актрисой в главной роли, Виталией Корниенко.
При своем первом ограблении непутевый вор попадает в квартиру, в которой находится одна 11-летняя девочка. Которая при помощи шантажа требует взять ее в сообщницы, чтобы купить подарок маме. Но их первое дело идёт немного не по плану.
В фильме больше драмы, чем комедии. А так, ничего особенного - вроде и не фигня, но и не шедевр. Готов накинуть лишний балл за то, что кино "пропитано" новогодней атмосферой. И это здорово. Моя оценка: 7 из 10. 👍
27 июня 2024, 01:22 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.2 Одна дома
Одна дома комедия, 2024, Россия
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше