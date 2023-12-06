Одна дома
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Отчаявшись сделать мир прекраснее законным образом, молодой непутёвый инженер
Артём решил ограбить несколько элитных квартир с помощью своего изобретения. Но
в первой же из них он встречает находчивую девочку Стефанию, которая требует
взять её в сообщницы, чтобы купить подарок маме. У них всего одна новогодняя ночь,
чтобы провернуть дело, и множество непредвиденных обстоятельств.
При своем первом ограблении непутевый вор попадает в квартиру, в которой находится одна 11-летняя девочка. Которая при помощи шантажа требует взять ее в сообщницы, чтобы купить подарок маме. Но их первое дело идёт немного не по плану.
В фильме больше драмы, чем комедии. А так, ничего особенного - вроде и не фигня, но и не шедевр. Готов накинуть лишний балл за то, что кино "пропитано" новогодней атмосферой. И это здорово. Моя оценка: 7 из 10. 👍
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