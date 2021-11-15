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Постер к сериалу Доктор Надежда
Постер к сериалу Доктор Надежда
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Киноафиша Сериалы Доктор Надежда
Доктор Надежда (2021 - …) Доктор Надежда 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

Российский сериал «Доктор Надежда» – это сиквел полюбившейся зрителям истории «Женский доктор». В клинику репродуктологии устраивается новая сотрудница – хирург Надежда Павлова. Она молода и талантлива, но на личном фронте у женщины никаких успехов. Ей предстоит встретиться лицом к лицу с собственными демонами, помириться с дочерью и найти свое счастье. Тем временем давно знакомые зрителям Родионов и Ольховская становятся родителями, Карина пытается построить новые отношения, а Гордеев хочет открыть свою клинику.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Петр Рыков
Петр Рыков
Дарья Легейда
Дарья Легейда
Алексей Нагрудный
Алексей Нагрудный
Павел Вишняков
Павел Вишняков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доктор Надежда - Сезон 1 Сезон 1
2021, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
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