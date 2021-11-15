Российский сериал «Доктор Надежда» – это сиквел полюбившейся зрителям истории «Женский доктор». В клинику репродуктологии устраивается новая сотрудница – хирург Надежда Павлова. Она молода и талантлива, но на личном фронте у женщины никаких успехов. Ей предстоит встретиться лицом к лицу с собственными демонами, помириться с дочерью и найти свое счастье. Тем временем давно знакомые зрителям Родионов и Ольховская становятся родителями, Карина пытается построить новые отношения, а Гордеев хочет открыть свою клинику.