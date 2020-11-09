Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тайна проклятой обители" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Шуша
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Шуша

Шуша (2020 - 2020)

Shusha 18+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
О чем сериал

Главная героиня детективного сериала «Шуша» – эксперт-криминалист полиции Александра Ладынина. Женщине уже 38 лет, однако она никогда не была замужем. Эта сторона жизни не очень ее прельщает: взамен у Саши есть пожилая мама-математик, брат-подросток, за которым нужен глаз да глаз, и, конечно же, любимая работа. Но однажды в ее отделение полиции приходит работать новый начальник – друг детства Илья Власов, красавчик и бабник, который знает суровую Ладынину как смешную маленькую девочку по кличке Шуша.

В ролях
В ролях
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Елена Коренева
Елена Коренева
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Александр Данильченко
Ксения Мишина
Ксения Мишина
Александр Бегма
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шуша - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Тест: насколько вы совестливый человек?
Почти нет сомнений, что в эту красотку влюблен холостяк Борисов: ее знают все
Небо и земля: взгляните, какого красавца Мороз бросила ради Богомолова
Хуже снять невозможно: мало кто знает об этом продолжении «Бригады»
Этот советский фильм назвали одним из самых развратных: будете удивлены
«Не показывают по телевизору»: Агутин проболтался о происходящем на «Голосе»
«Очень жаль»: народ в ужасе от вестей о пропавшем Дмитрии Борисове
Бедные женщины: в этой индийской деревне рождаются сплошные близнецы
Больше не актриса: дочь Брик от Тодоровского приняла судьбоносное решение
С матерью ничего общего: посмотрите, какими выросли любимые сыновья Хмельницкой
Женщины с этими именами не оставляют и мокрого места от своих обидчиков
Натянули сильнее Киркорова: люди в шоке из-за новой внешности Садальского
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше