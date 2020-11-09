Главная героиня детективного сериала «Шуша» – эксперт-криминалист полиции Александра Ладынина. Женщине уже 38 лет, однако она никогда не была замужем. Эта сторона жизни не очень ее прельщает: взамен у Саши есть пожилая мама-математик, брат-подросток, за которым нужен глаз да глаз, и, конечно же, любимая работа. Но однажды в ее отделение полиции приходит работать новый начальник – друг детства Илья Власов, красавчик и бабник, который знает суровую Ладынину как смешную маленькую девочку по кличке Шуша.