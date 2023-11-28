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Киноафиша Новости Виталия Корниенко отправляется на дело с Михаилом Тарабукиным в трейлере комедии «Одна дома»

Виталия Корниенко отправляется на дело с Михаилом Тарабукиным в трейлере комедии «Одна дома»

28 ноября 2023 13:44
Виталия Корниенко отправляется на дело с Михаилом Тарабукиным в трейлере комедии «Одна дома»

Праздничный семейный фильм о дружбе «маленькой женщины» и «взрослого ребенка».

Компании Berg Sound и Russian World Vision выпустили трейлер новогодней комедии «Одна дома» о приключениях неумелого вора поневоле и смышленой девочки Стефании. В прокат фильм выйдет 7 декабря. Несмотря на название, создатели подчеркивают, что их проект не имеет отношения к американской франшизе «Один дома».

По сюжету, инженеру Артему (Михаил Тарабукин) приходится стать грабителем, чтобы спасти своего друга, оказавшегося в плену у бандитов. Получив инструкции, Артем проникает в чужую квартиру, но оказывается в ловушке. Выясняется, что его перехитрила маленькая девочка Стефания (Виталия Корниенко), оставшаяся на Новый год одна дома. Стефания сначала просит у Артема деньги в обмен на освобождение, а затем требует, чтобы он взял ее в качестве сообщницы на новое дело. После этого необычным сообщникам, каждым из которых движут благородные побуждения, доведется пережить полную чудесных событий ночь.

В акстерский состав также вошли Ян Цапник, Роман Курцын, Анастасия Панина, Сергей Степин и другие.

Режиссером выступает Анарио Мамедов. Он же работал над сценарием вместе с Еленой Вахрушевой. По словам Мамедова, зрителей ждет не «пластмассовая глянцевая комедия», а живое новогоднее кино о важности веры в чудеса.

Фото: Berg Sound, Russian World Vision
Елена Королева
Елена Королева
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