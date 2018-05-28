Сериал «Обман» – это детективная мелодрама о страстном чувстве, пронесенном через годы. Когда-то Антон встречался со своей возлюбленной Олей, но из-за давления семьи и козней соперников паре пришлось расстаться. По прошествии долгих лет мужчина понимает, что он несчастлив. У него есть лишь скучная работа и нелюбимая супруга, выбранные за него родителями. Тогда он решает устроить «бунт» и вернуться к Ольге, тем более что женщина тоже по-прежнему его любит. Но эта идея приходится по вкусу далеко не всем.