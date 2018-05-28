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Киноафиша Сериалы Обман
Обман (2018 - 2018) Обман 12+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 9 часов 36 минут
О чем сериал

Сериал «Обман» – это детективная мелодрама о страстном чувстве, пронесенном через годы. Когда-то Антон встречался со своей возлюбленной Олей, но из-за давления семьи и козней соперников паре пришлось расстаться. По прошествии долгих лет мужчина понимает, что он несчастлив. У него есть лишь скучная работа и нелюбимая супруга, выбранные за него родителями. Тогда он решает устроить «бунт» и вернуться к Ольге, тем более что женщина тоже по-прежнему его любит. Но эта идея приходится по вкусу далеко не всем.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Артур Ваха
Артур Ваха
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Алла Масленникова
Алла Масленникова
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Виктория Клинкова
Виктория Клинкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обман - Сезон 1 Сезон 1
2018, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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