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Постер к сериалу Надежда как свидетельство жизни
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мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киноафиша Сериалы Надежда как свидетельство жизни

Надежда как свидетельство жизни (2008 - 2008)

Надежда как свидетельство жизни 12+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

Десять лет назад талантливый выпускник юридического института Андрей Митяев решил пойти по стопам отца и стать милиционером. Во время первого дежурства молодой правозащитник пытается задержать вооруженного преступника. Завязывается драка, и раздается выстрел... Потрясенный смертью человека, Андрей уходит из органов и становится адвокатом и опекуном дочери убитого Надежды. Он устраивает девочку в элитный пансион и дает ей образование. Через 10 лет Андрей встречает подросшую Надю и влюбляется в нее. Девушка же считает бывшего милиционера убийцей своего отца и пытается отомстить ему. Но вскоре она понимает, что ненависть успела перерасти в любовь....

В ролях
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Ольга Анохина
Ольга Анохина
Наталья Калатай
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Надежда как свидетельство жизни - Сезон 1 Сезон 1
2008, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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